В ФРГ потребовали от Шольца запретить Зеленскому использовать немецкое оружие в России

Канцлер Германии Олаф Шольц должен запретить Украине использовать немецкое оружие при ударах по России. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт в интервью Funke.
Она призвала немецкого политика созвониться с украинским лидером и обсудить этот вопрос. «Канцлер должен потребовать, чтобы немецкое оружие не использовалось при продвижении на российскую территорию», — считает Вагенкнехт.
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