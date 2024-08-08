В ФРГ потребовали от Шольца запретить Зеленскому использовать немецкое оружие в России

Вагенкнехт: Шольц должен предотвратить использование немецкого оружия в России

Канцлер Германии Олаф Шольц должен запретить Украине использовать немецкое оружие при ударах по России. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт в интервью Funke.

Она призвала немецкого политика созвониться с украинским лидером и обсудить этот вопрос. «Канцлер должен потребовать, чтобы немецкое оружие не использовалось при продвижении на российскую территорию», — считает Вагенкнехт.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх высказалась об ударах Вооруженных сила Украины (ВСУ) американским оружием по Курской области. По ее словам, они не противоречат политике США, поскольку якобы направлены на «защиту от атак из этого региона».