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15:32, 8 августа 2024Мир

В Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»

Премьер Саксонии Кречмер: Германия должна наладить отношения с Россией
Майкл Кречмер

Майкл Кречмер. Фото: Carsten Koall / dpa / Globallookpress.com

Германия должна наладить отношения с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». За нормализацию отношений с Москвой выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью телеканалу ntv.

«Я бы хотел напомнить, что через несколько недель после начала конфликта, когда никто ничего не говорил, я выразил мнение, что в ближайшие десятилетия должны быть установлены отношения с Россией», — сказал политик.

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По его словам, нынешнее немецкое правительство выбрало стратегию поставки вооружений Украине вместо дипломатии.

Ранее депутат от Социал-демократической партии канцлера ФРГ Олафа Шольца Ральф Штегнер заявил, что немецкие дипломаты должны снова начать диалог с Россией для начала урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил важность понимания российской позиции касательно окончания украинского кризиса.

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      Виктория Кондратьева
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