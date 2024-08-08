В Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток»

Премьер Саксонии Кречмер: Германия должна наладить отношения с Россией

Германия должна наладить отношения с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». За нормализацию отношений с Москвой выступил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью телеканалу ntv.

«Я бы хотел напомнить, что через несколько недель после начала конфликта, когда никто ничего не говорил, я выразил мнение, что в ближайшие десятилетия должны быть установлены отношения с Россией», — сказал политик.

По его словам, нынешнее немецкое правительство выбрало стратегию поставки вооружений Украине вместо дипломатии.

Ранее депутат от Социал-демократической партии канцлера ФРГ Олафа Шольца Ральф Штегнер заявил, что немецкие дипломаты должны снова начать диалог с Россией для начала урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил важность понимания российской позиции касательно окончания украинского кризиса.