В Казахстане за пропаганду терроризма задержали нескольких радикалов

КНБ: в Казахстане за пропаганду терроризма задержали 5 граждан страны

В Казахстане правоохранители задержали пятерых граждан страны за пропаганду терроризма, разжигание религиозной розни и вербовку для ведения террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности республики (КНБ).

Уточняется, что радикалов задержали в результате ряда мероприятий, проведенных при содействии полиции и прокуратуры в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях. При обысках у них нашли оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и иные вещественные доказательства. Отмечается также, что двое из задержанных уже имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство, а один прошел подготовку в террористических лагерях за границей и принимал участие в боевых действиях за рубежом.

Ранее сообщалось, что КНБ раскрыл ячейку «Партии исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенная в России террористическая организация) в Шымкенте. В результате были задержаны 22 ее члена, в ходе обысков у которых была изъята рукописная экстремистская литература.