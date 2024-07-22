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15:08, 22 июля 2024Бывший СССР

В Казахстане раскрыли ячейку «Хизб ут-Тахрир»

КНБ Казахстана задержал в Шымкенте 22 членов организации «Хизб ут-Тахрир»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана раскрыл ячейку «Партии исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенная в России террористическая организация) в Шымкенте и задержал 22 ее члена. Об этом сообщает EurAsia Daily.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлена конспиративная ячейка радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", состоящая из 22 лиц», — говорится в публикации.

По мнению спецслужб, участники организации занимались пропагандой радикальных идей, в ходе обыска у членов ячейки изъята рукописная экстремистская литература.

В июне двух участников «Хизб ут-Тахрир» задержали в Киргизии. По информации силовых структур, арестованные молодые люди на почве религиозной ненависти сжигали государственные флаги республики.

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      Глеб Палехов
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