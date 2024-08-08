В московском аэропорту дебошир укусил полицейского во время задержания

В аэропорту Шереметьево пьяный 29-летний пассажир укусил полицейского во время задержания. Об этом сообщает MSK1.ru.
По данным издания, мужчина летел из Иркутска в Москву. Во время полета он начал вести себя неадекватно, поэтому пилоты вызвали полицейских. По прилете дебошира ждал наряд. Однако, когда россиянин увидел правоохранителей, то начал ругаться матом, оскорблять и угрожать им. Во время задержания он даже укусил сотрудника МВД.
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