В Раде призвали главкома ВСУ соблюдать информационную тишину

Депутат Рады Безуглая призвала главкома ВСУ соблюдать информационную тишину

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского соблюдать информационную тишину в своем Telegram-канале.

«Главнокомандующему, напоминаю об информационной тишине. Я договоренностей придерживаюсь. Не оплошайте», — написала Безуглая. Так она отреагировала на публикацию Сырского о том, что он «работает в выходном районе».

Издание «Страна.ua» предположило, что главком находится в Сумской области, откуда совершается атака на Курскую область.

Ранее стало известно, что Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи во время атаки ВСУ на Курскую область. Главком сообщил, что поблагодарил Каволи за выделенную военную помощь. Кроме того, он рассказал ему о потребностях Украины, в том числе в средствах дальнего поражения и боеприпасах к ним.