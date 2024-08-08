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19:10, 8 августа 2024Бывший СССР

В Раде призвали главкома ВСУ соблюдать информационную тишину

Депутат Рады Безуглая призвала главкома ВСУ соблюдать информационную тишину

Фото: Vadim Ghirda / AP

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского соблюдать информационную тишину в своем Telegram-канале.

«Главнокомандующему, напоминаю об информационной тишине. Я договоренностей придерживаюсь. Не оплошайте», — написала Безуглая. Так она отреагировала на публикацию Сырского о том, что он «работает в выходном районе».

Издание «Страна.ua» предположило, что главком находится в Сумской области, откуда совершается атака на Курскую область.

Ранее стало известно, что Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи во время атаки ВСУ на Курскую область. Главком сообщил, что поблагодарил Каволи за выделенную военную помощь. Кроме того, он рассказал ему о потребностях Украины, в том числе в средствах дальнего поражения и боеприпасах к ним.

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      Валентин Карант
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