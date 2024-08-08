В России осудили гражданку Украины за покушение на теракт в Энергодаре

Суд в Ростове приговорил к 12 годам украинку за покушение на теракт в Энергодаре

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор в отношении гражданки Украины Татьяны Ключко, которая пыталась устроить террористический акт в Энергодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Украинку признали виновной по статьям об участии в террористическом сообществе, о покушении на совершение теракта, о незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой. Ее приговорили к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере полумиллиона рублей. Уточняется, что женщина заключила досудебное соглашения о сотрудничестве, ее дело рассматривалось в особом порядке.

Как установил суд, в 2023 году Ключко вступила в террористическое сообщество и выразила готовность участвовать в совершении терактов на территории Запорожской области. Далее она по заданию сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины получила самодельное взрывное устройство (СВУ), а в апреле заложила его в почтовый ящик одной из квартир в Энергодаре. СВУ было обезврежено сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Юрия Галецкого за шпионаж.