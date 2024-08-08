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14:09, 8 августа 2024Экономика

В России выросло производство минеральных удобрений

«ФосАгро» нарастила производство удобрений на 3,6 процента за полгода

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российская группа «Фосагро» в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 28,9 процента в годовом выражении. Об этом говорится в отчете об операционных и финансовых результатах компании.

За январь-июнь чистая прибыль составил 53,5 миллиарда рублей, отмечается в сообщении. При этом выручка компании за тот же период выросла на 13,5 процента, до 241,6 миллиарда рублей, а скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) сократилась сразу на 27,1 процента, до 40,6 миллиарда рублей.

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Один из ведущих мировых производителей также сообщил, что за полгода нарастил выпуск минеральных удобрений на 3,6 процента в годовом выражении. За полугодие продажи удобрений увеличились на 9,6 процента, до 5,955 миллиона тонн, а агрохимической продукции — на 9,3 процента, до 6,098 миллиона тонн.

Ранее стало известно, что девелоперская компания Apsis Globe выкупила бывший участок парфюмерной фабрики «Новая заря» на юге Москвы. По словам консультантов на рынке недвижимости, связанная с производителем удобрений «Фосагро» фирма «Специализированный застройщик «Каролина» приобрела здание (16,1 тысячи квадратных метров) и земельный участок (2,7 гектара) в Котляковском переулке.

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