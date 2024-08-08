В России выросло производство минеральных удобрений

«ФосАгро» нарастила производство удобрений на 3,6 процента за полгода

Российская группа «Фосагро» в первом полугодии 2024 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 28,9 процента в годовом выражении. Об этом говорится в отчете об операционных и финансовых результатах компании.

За январь-июнь чистая прибыль составил 53,5 миллиарда рублей, отмечается в сообщении. При этом выручка компании за тот же период выросла на 13,5 процента, до 241,6 миллиарда рублей, а скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) сократилась сразу на 27,1 процента, до 40,6 миллиарда рублей.

Один из ведущих мировых производителей также сообщил, что за полгода нарастил выпуск минеральных удобрений на 3,6 процента в годовом выражении. За полугодие продажи удобрений увеличились на 9,6 процента, до 5,955 миллиона тонн, а агрохимической продукции — на 9,3 процента, до 6,098 миллиона тонн.

Ранее стало известно, что девелоперская компания Apsis Globe выкупила бывший участок парфюмерной фабрики «Новая заря» на юге Москвы. По словам консультантов на рынке недвижимости, связанная с производителем удобрений «Фосагро» фирма «Специализированный застройщик «Каролина» приобрела здание (16,1 тысячи квадратных метров) и земельный участок (2,7 гектара) в Котляковском переулке.