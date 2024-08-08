Парфюмерную фабрику в Москве выкупил производитель удобрений

РБК: парфюмерную фабрику «Новая заря» приобрела связанная с «Фосагро» компания

Связанная с «Фосагро» девелоперская компания Apsis Globe выкупила бывший участок «Новой зари» на юге Москвы. О покупке территории парфюмерной фабрики сообщает РБК.

По словам консультантов на рынке недвижимости, связанная с производителем удобрений фирма «Специализированный застройщик (СЗ) «Каролина» приобрела здание (16,1 тысяси квадратных метров) и земельный участок (2,7 гектара) в Котляковском переулке.

Ранее на участке располагались склад и магазин «Новой зари». Основанная в 1864 году французским предпринимателем и парфюмером Генрихом Брокаром парфюмерно-косметическая фабрика выпускала духи, одеколоны, парфюмерные и туалетные воды, а также лосьоны, дезодоранты и декоративную косметику. Расположенное в районе Шаболовки производство в 2023 году выкупил девелопер Sminex.

Основным владельцем Apsis Globe, которой принадлежит «СЗ «Каролина», называют Андрея Гурьева, основателя и экс-владельца одного из крупнейших в России производителей удобрений — компании «Фосагро». Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов оценил сделку в 1,5-1,6 миллиарда рублей. По словам консультантов, на этой и смежной территории ранее одобрили возведение 118,9 тысячи квадратных метров недвижимости, эта территория является одной из наиболее активных точек редевелопмента промышленных зон города, отметил директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Самарской области принял два иска от прокуратуры об изъятии имущества бывшего завода Danone в России. Первый зампрокурора региона Игорь Харитонов потребовал изъять «из чужого незаконного владения» два защитных сооружения гражданской обороны в корпусах молочного комбината АО «Эйч энд эн» в Самарской области.