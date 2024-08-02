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07:34, 2 августа 2024Экономика

Имущество бывшего завода Danone в России потребовала изъять прокуратура

Арбитражный суд в Самаре принял иск об изъятии корпусов завода Danone в России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Арбитражный суд Самарской области принял два иска от прокуратуры об изъятии имущества бывшего завода Danone в России. Об этом со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел сообщает газета «Ведомости».

Заявления в суд подал первый заместитель прокурора региона Игорь Харитонов. Он потребовал изъять «из чужого незаконного владения» два защитных сооружения гражданской обороны в корпусах молочного комбината АО «Эйч энд эн» в Самарской области.

По словам управляющего партнера «Бубликов и партнеры» Владимира Бубликова, иски затрагивают корпуса предприятия «Самаралакто», где расположены бомбоубежища, которые не могут быть в частной собственности. По словам гендиректора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, по закону такие объекты можно передать «на ответственное хранение» лицам, на земельном участке которых они находятся, но они обязаны обеспечивать к ним беспрепятственный доступ и возможность использования по прямому назначению. Прокуратура могла подать иски, так как владелец перестроил защитные сооружения или не знал об их существовании.

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Основанный в 1932 году «Самаралакто» — одно из старейших молокоперерабатывающих предприятий Поволжья. Французский холдинг Danone купил его в 2010 году и реконструировал для выпуска йогуртов, сметаны, кефира и другой продукции под брендами «Простоквашино», «Даниссимо» и других. Мощности предприятия позволяют перерабатывать около 600 тонн сырого молока в сутки.

Danone объявила о намерении уйти с российского рынка в октябре 2022 года. Компания предложила выкупить от 75 процентов бизнеса при условии, что ей останется опцион на обратный выкуп активов. Однако из-за сложностей ухода с местного рынка продажу переносили.

После соответствующего указа президента РФ Владимира Путина доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества. Национализацию Danone отменили лишь в середине марта 2024-го. Компания завершила сделку по продаже собственного бизнеса в мае 2024 года. Активы в России перешли местной фирме ООО «Вамин Р».

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