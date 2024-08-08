В США арестовали гражданина России по обвинению в хакерстве

В США арестовали гражданина России Павла Кублицкого, которого обвиняют в хакерской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Согласно полученному ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH», — отмечается в материале.
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Также был задержан гражданин Казахстана Александр Ходырев. Уточняется, что оба прибыли в США в 2022 году, где жили во Флориде и вели «роскошный образ жизни».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судьба находящихся в заключении в США россиян является предметом постоянной озабоченности для Москвы.