В центре Москвы собрались избавиться от памятника культурного наследия

Доходный дом Третьяковых в центре Москвы выставили на продажу за 3 млрд рублей

В Москве собрались избавиться от Доходного дома Третьяковых — здание-памятник культурного наследия выставили на продажу. Объявление появилось на платформе «Авито».

Четырехэтажный дом был построен в XVIII веке по проекту архитектора Александра Каменского, который также отвечал за здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Российского академического молодежного театра (РАМТ). Здание доходного дома расположено на пересечении улиц Кузнецкий Мост и Рождественки. Его площадь — 6566 квадратных метров.

В публикации уточняется, что недвижимость свободна от арендаторов. На первом этаже предлагают открыть торговые точки, а со второго по четвертый могут расположиться офисы. Здание также можно переделать в гостиницу. Автором публикации выступает застройщик «Галс-девелопмент». Продавец планирует выручить от сделки 3 миллиарда рублей.

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