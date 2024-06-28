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15:00, 28 июня 2024Экономика

Символ эпохи Лужкова в Москве собрались продать с огромной скидкой

Росимущество выставило на торги ТЦ «Наутилус» на Лубянке со скидкой в ₽650 млн

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Москве снова собрались продать символ эпохи Лужкова — торговый центр (ТЦ) «Наутилус» на Никольской улице в центре столицы. Росимущество повторно выставило здание на торги с огромной скидкой, сообщает РИА Новости.

В этот раз скандальный ТЦ оценили в 1,88 миллиарда рублей — на 650 миллионов рублей дешевле, чем в прошлом году. Аукцион должен пройти 29 июля на площадке Российского аукционного дома.

Здание площадью 6,6 тысячи квадратных метров неоднократно критиковали за внешний вид и влияние на архитектурный облик Лубянской площади. Проект комплекса разработал архитектор Алексей Воронцов, который на тот момент занимал еще и должность заместителя председателя Москомархитектуры.

В августе 2023 года Росимущество уже предпринимало попытку пустить с молотка ТЦ «Наутилус», но она не увенчалась успехом. Тогда лот экспонировался с начальной ценой 2,53 миллиарда рублей и не нашел покупателей.

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      Нина Ташевская
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