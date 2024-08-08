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16:32, 8 августа 2024Мир

Вагенкнехт назвала красной линией применение немецкого оружия при атаках на Россию

Вагенкнехт: применение оружия ФРГ при атаках на Россию является красной линией

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Возможное применение оружия ФРГ при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России является красной линией. Об этом заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, сообщает Berliner Morgenpost.

«Это крайне опасное развитие ситуации. Канцлер должен созвониться с украинским президентом и потребовать, чтобы немецкое оружие не применялось при атаках на российскую территорию», — сказала политик.

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Вагенкнехт подчеркнула, что немецкое правительство все сильнее втягивает страну в конфликт, а опасность большой европейской войны становится все серьезнее.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия должна наладить отношения с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». По его словам, нынешнее немецкое правительство выбрало стратегию поставки вооружений Украине вместо дипломатии.

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      Виктория Кондратьева
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