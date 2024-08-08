Вера Брежнева отреагировала на предложение петь на украинском

Певица Вера Брежнева агрессивно отреагировала на предложение петь на украинском

Украинская певица Вера Брежнева отреагировала на предложение полностью перейти на украинский язык. На эту тему артистка подискутировала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков поинтересовался у исполнительницы, почему она продолжает петь на русском языке. «Давайте только на украинском песни будете петь. Забыть надо то, что было, вы теперь совсем другая», — заявил он.

Брежнева агрессивно отреагировала на комментарий пользователя. «А давайте вы встанете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала», — написала она.

Ранее Брежнева рассказала о своем состоянии после отъезда из России. Артистка заявила, что потеряла стабильность, покинув страну, где у нее было много «внешних источников поддержки».