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10:46, 8 августа 2024Культура

Вера Брежнева отреагировала на предложение петь на украинском

Певица Вера Брежнева агрессивно отреагировала на предложение петь на украинском

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинская певица Вера Брежнева отреагировала на предложение полностью перейти на украинский язык. На эту тему артистка подискутировала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков поинтересовался у исполнительницы, почему она продолжает петь на русском языке. «Давайте только на украинском песни будете петь. Забыть надо то, что было, вы теперь совсем другая», — заявил он.

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Брежнева агрессивно отреагировала на комментарий пользователя. «А давайте вы встанете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала», — написала она.

Ранее Брежнева рассказала о своем состоянии после отъезда из России. Артистка заявила, что потеряла стабильность, покинув страну, где у нее было много «внешних источников поддержки».

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      Мария Рюрикова
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