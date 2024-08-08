Вера Брежнева снялась топлес верхом на коне

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева снялась топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
42-летняя исполнительница предстала на черно-белых кадрах верхом на коне без седла. Знаменитость позировала в брюках с широкими штанинами и с обнаженной грудью, которую частично прикрыла, прижавшись к спине животного.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Кроме того, звезда распустила волосы и нанесла макияж в естественной цветовой гамме. Также она надела массивные серьги и несколько браслетов и колец.
Ранее в августе украинская певица Светлана Лобода также поделилась откровенными снимками.