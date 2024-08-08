Вертолет Ми-8 упал при посадке в российском регионе

РЕН ТВ: вертолет Ми-8 упал на бок при посадке в Якутии, пострадавших нет

Вертолет Ми-8 упал на бок при посадке в Якутии, в результате произошедшего пострадавших нет. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, авиационный инцидент случился в Сунтарском улусе в российском регионе. Воздушное судно накренилось и завалилось на бок во время посадки.

Никто из 11 человек, находившихся на борту, не пострадал. У вертолета оказались повреждены несущий и рулевой винты. Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. В Минобороны России тогда уточнили, что членам экипажа выжить не удалось.