Вертолет Ми-8 упал при посадке в российском регионе

Вертолет Ми-8 упал на бок при посадке в Якутии, в результате произошедшего пострадавших нет. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, авиационный инцидент случился в Сунтарском улусе в российском регионе. Воздушное судно накренилось и завалилось на бок во время посадки.
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Никто из 11 человек, находившихся на борту, не пострадал. У вертолета оказались повреждены несущий и рулевой винты. Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. В Минобороны России тогда уточнили, что членам экипажа выжить не удалось.