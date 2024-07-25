Минобороны заявило о крушении Ми-28 под Калугой, экипаж погиб

В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение военный вертолет Ми-28. Об том стало известно утром в четверг, 25 июля. Информацию о падении вертолета подтвердило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что разрушений и жертв на земле нет, вертолет упал в безлюдной местности. Как уточнил глава Жиздринского района Александр Барыбин, речь идет о лесном массиве в деревне Клинки.

При этом, по сообщению Минобороны, членам экипажа выжить не удалось. Предварительной причиной крушения в ведомстве назвали техническую неисправность воздушного судна.

«На месте падения вертолета работает комиссия ВКС [Воздушно-космических сил] России», — добавили в министерстве.

Жиздринский район Калужской области находится близ границы с Брянской областью — регионом, который соседствует с территорией Украины.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Аварии с Ми-28 случались в других российских регионах

В начале июля вертолет Ми-28 совершил экстренную посадку в Ростовской области. Тогда сообщалось, что он был вынужден сесть из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины — в сторону Ростовской области было запущено 10 дронов.

Отмечалось также, что вертолет при посадке спровоцировал пожар, который вспыхнул в поле из-за высокой температуры двигателя.

Другой случай крушения Ми-28 произошел в Крыму в мае. Вертолет упал в Джанкойском районе полуострова при выполнении учебно-тренировочного полета. Авиакатастрофа могла произойти из-за отказа техники, отметили в Минобороны. В результате крушения Ми-28 разрушений так же не было.

Ми-28 назвали основным боевым вертолетом Российской армии

В беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил характеристики боевого вертолета Ми-28, который называют «Ночной охотник», так как он приспособлен к ведению действий в условиях ограниченной видимости, то есть ночью и при плохой погоде.

Ми-28 — это основной боевой вертолет Российской армии, который предназначен для ведения разведки и уничтожения в основном бронированных и защищенных целей противника, таких как, например, танки Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

По его словам, для этого Ми-28 имеет на вооружении 30-миллиметровую пушку, крупнокалиберный пулемет 12,7-мм, на подвеске у него комплекс противотанковых управляемых ракет «Штурм», «Штурм-С» или «Фаланга» с дальностью стрельбы до 8 километров. Дальность полета этого вертолета составляет примерно 300-350 километров, его скорость — 315 километров в час.