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12:09, 5 июля 2024Россия

Военный вертолет совершил экстренную посадку и спровоцировал пожар в российском регионе

Военный вертолет совершил экстренную посадку в Ростовской области
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Военный вертолет Ми-28 совершил экстренную посадку и спровоцировал пожар в Ростовской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации портала, Ми-28 был вынужден совершить посадку из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины — в сторону Ростовской области было запущено 10 дронов.

Baza уточняет, что пожар вспыхнул в поле из-за высокой температуры двигателя вертолета, и пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание травы.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2, который наблюдал за лесопожарной обстановкой в Бурятии, совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находились шесть человек.

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      Марк Леонов
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