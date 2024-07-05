Военный вертолет совершил экстренную посадку и спровоцировал пожар в российском регионе

Военный вертолет совершил экстренную посадку в Ростовской области

Военный вертолет Ми-28 совершил экстренную посадку и спровоцировал пожар в Ростовской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По информации портала, Ми-28 был вынужден совершить посадку из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины — в сторону Ростовской области было запущено 10 дронов.

Baza уточняет, что пожар вспыхнул в поле из-за высокой температуры двигателя вертолета, и пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание травы.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2, который наблюдал за лесопожарной обстановкой в Бурятии, совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находились шесть человек.