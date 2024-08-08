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10:34, 8 августа 2024Мир

Вьетнам передал России осужденную за наркотики россиянку

Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков Марию Дапирку

Фото: Ann Wang / Reuters

Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков россиянку Марию Дапирку отбытия наказания на родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«В соответствии с постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону и решением компетентного органа Вьетнама осужденная Мария Дапирка подлежит передаче в Россию. Местные власти передали россиянку в Хошимине особому конвою ФСИН для доставки на родину при участии представителей генконсульства», — передает агентство.

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Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина в 2014 году. Девушка прилетела из Бразилии. Во вмонтированном в ее чемодан тайнике нашли около трех килограммов кокаина. За контрабанду такой партии наркотиков во Вьетнаме предусмотрена смертная казнь.

Сама девушка утверждает, что не знала о наркотиках: чемодан ей подарил ее друг, с которым она познакомилась в Таиланде. «Возлюбленным» россиянки оказался нигерийский наркоторговец, неоднократно проводивший подобные операции, обманывая девушек, с которыми вступал в близкие отношения, и обещая на них жениться.

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      Дарья Устьянцева
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