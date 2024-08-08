Вьетнам передал России осужденную за наркотики россиянку

Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков Марию Дапирку

Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков россиянку Марию Дапирку отбытия наказания на родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«В соответствии с постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону и решением компетентного органа Вьетнама осужденная Мария Дапирка подлежит передаче в Россию. Местные власти передали россиянку в Хошимине особому конвою ФСИН для доставки на родину при участии представителей генконсульства», — передает агентство.

Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина в 2014 году. Девушка прилетела из Бразилии. Во вмонтированном в ее чемодан тайнике нашли около трех килограммов кокаина. За контрабанду такой партии наркотиков во Вьетнаме предусмотрена смертная казнь.

Сама девушка утверждает, что не знала о наркотиках: чемодан ей подарил ее друг, с которым она познакомилась в Таиланде. «Возлюбленным» россиянки оказался нигерийский наркоторговец, неоднократно проводивший подобные операции, обманывая девушек, с которыми вступал в близкие отношения, и обещая на них жениться.