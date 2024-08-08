Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 8 августа 2024Мир

Власти Германии захотели напрямую участвовать в производстве оружия из-за угрозы России

Handelsblatt: власти ФРГ намерены напрямую форсировать оборонное производство

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Власти Германии намерены под предлогом первостепенного общественного интереса форсировать оборонное производство, несмотря на все возникающие протесты. Об этом сообщает немецкая газета Das Handelsblatt.

«Федеральный министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) рассматривают возможность участия государства в работе оборонных концернов», — пишет издание со ссылкой на немецкий проект стратегии безопасности и оборонной промышленности.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

В представленном правительством ФРГ проекте говорится о намерении государства на фоне «стратегической угрозы со стороны России» напрямую финансировать строительство новых оборонных предприятий и наращивать уже существующие мощности производства вооружений.

Ранее председатель комитета бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что украинская армия может использовать немецкие танки на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали цель операции ВСУ в Курской области

      Захарова потребовала от международных организаций осудить покушение на Поддубного

      Российский губернатор лично отправился уговаривать жителей покинуть приграничное село

      Попавший под обстрел ВСУ мирный россиянин скончался

      В Tesla рассказали о случаях возгорания электрокаров

      Путешественники испугались ездить в охваченную протестами туристофобов страну Европы

      На Украине ограничат электроснабжение промышленности и бизнеса

      Жители курского приграничья рассказали о бегстве из-под обстрелов

      Дачникам назвали способ платить меньше налогов

      Хуситы сообщили об ударах США и Британии по Йемену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше