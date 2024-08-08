Власти Германии захотели напрямую участвовать в производстве оружия из-за угрозы России

Власти Германии намерены под предлогом первостепенного общественного интереса форсировать оборонное производство, несмотря на все возникающие протесты. Об этом сообщает немецкая газета Das Handelsblatt.
«Федеральный министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) рассматривают возможность участия государства в работе оборонных концернов», — пишет издание со ссылкой на немецкий проект стратегии безопасности и оборонной промышленности.
В представленном правительством ФРГ проекте говорится о намерении государства на фоне «стратегической угрозы со стороны России» напрямую финансировать строительство новых оборонных предприятий и наращивать уже существующие мощности производства вооружений.
Ранее председатель комитета бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что украинская армия может использовать немецкие танки на территории России.