Власти одного российского региона задумали «удалить» иностранные языки с указателей

В Республике Алтай хотят сделать все указатели на алтайском языке

Власти Республики Алтай задумали «удалить» иностранные языки со всех указателей. По данным MK.RU, вместо английского, русского и китайского языка надписи планируется сделать на алтайском, что значительно усложнит туристам пребывание в регионе.

Однако местные власти считают иначе. По их мнению, гостям Алтая «будет полезно погрузиться в языковую культуру республики». При этом подобные решения обсуждаются на фоне значительного прироста туристического потока. Ожидается, что буквально через несколько лет турпоток в республику увеличится еще больше. Гостями региона должны стать преимущественно жители Китая, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Перевод указателей на незнакомый гостям язык, как пишет источник, может сделать их пребывание здесь менее комфортным. Примечательно, что в 2020 году во время переписи населения в качестве родного языка алтайский указали 68 тысяч человек, хотя по состоянию на 2024 год в регионе проживает более 2,1 миллиона человек.

Ранее российским туристам назвали «непопсовые» места на Алтае. Среди них оказались Шавлинские озера, Акташский ретранслятор и урочище Калбак-Таш.