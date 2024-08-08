Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:25, 8 августа 2024Экономика

Власти одного российского региона задумали «удалить» иностранные языки с указателей

В Республике Алтай хотят сделать все указатели на алтайском языке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Власти Республики Алтай задумали «удалить» иностранные языки со всех указателей. По данным MK.RU, вместо английского, русского и китайского языка надписи планируется сделать на алтайском, что значительно усложнит туристам пребывание в регионе.

Однако местные власти считают иначе. По их мнению, гостям Алтая «будет полезно погрузиться в языковую культуру республики». При этом подобные решения обсуждаются на фоне значительного прироста туристического потока. Ожидается, что буквально через несколько лет турпоток в республику увеличится еще больше. Гостями региона должны стать преимущественно жители Китая, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Перевод указателей на незнакомый гостям язык, как пишет источник, может сделать их пребывание здесь менее комфортным. Примечательно, что в 2020 году во время переписи населения в качестве родного языка алтайский указали 68 тысяч человек, хотя по состоянию на 2024 год в регионе проживает более 2,1 миллиона человек.

Ранее российским туристам назвали «непопсовые» места на Алтае. Среди них оказались Шавлинские озера, Акташский ретранслятор и урочище Калбак-Таш.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      Западных страховщиков заподозрили в сотрудничестве с Россией

      Мужчина напал с мачете на пожилого соседа из-за его прожорливого кота

      В Африке предрекли Украине разрыв отношений еще с одной страной континента

      Харламов сыграл свадьбу

      Жирков оценил вероятность победы «Зенита» в чемпионате России

      В обстреливаемом ВСУ российском регионе резко выросли цены на продукты и жилье

      Россиянам посоветовали чаще есть цитрусовые для профилактики опасной болезни

      Опасность мощного землетрясения в Японии для России оценили

      Памела Андерсон рассказала о реакции сыновей на ее секс-видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше