Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:17, 8 августа 2024Ценности

Внешность Инстасамки на новом фото в колготках раскритиковали в сети

Фото: @instasamka

Внешность российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, на новом фото раскритиковали в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в розовых колготках, облегающем бежевом топе и распахнутом бомбере болотного оттенка. При этом она позировала, лежа на спине с распущенными волосами рядом с рассыпанными на полу розами. Также звезда сделала контрастный макияж с голубыми тенями, черными стрелками и бордовым контуром губ.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Подписчики оценили данный снимок в комментариях. «Фото выглядит нелепо с твоим маленьким ростом», «Что с ракурсом? Будто карлик», «Карлик. Губы вообще неживые, кукольные», — заявили юзеры.

В июле Инстасамка показала страшные последствия избавления от филлеров в губах.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      В Китае подешевеет бензин

      В России спрогнозировали утроение экспорта газа

      Поссорившийся с Эрдоганом посол США покинул Турцию

      Объяснен замысел Зеленского в атаке на Курскую область

      В России заявили о готовности к возможной остановке торгов юанем

      Внешность Инстасамки на новом фото в колготках раскритиковали в сети

      Милонов призвал артистов «дуть в трубочку» перед выходом на сцену

      Военный объяснил смысл атаки ВСУ на Курскую область

      Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше