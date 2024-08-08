Внешность Инстасамки на новом фото в колготках раскритиковали в сети

Внешность российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, на новом фото раскритиковали в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница предстала на размещенном кадре в розовых колготках, облегающем бежевом топе и распахнутом бомбере болотного оттенка. При этом она позировала, лежа на спине с распущенными волосами рядом с рассыпанными на полу розами. Также звезда сделала контрастный макияж с голубыми тенями, черными стрелками и бордовым контуром губ.

Подписчики оценили данный снимок в комментариях. «Фото выглядит нелепо с твоим маленьким ростом», «Что с ракурсом? Будто карлик», «Карлик. Губы вообще неживые, кукольные», — заявили юзеры.

В июле Инстасамка показала страшные последствия избавления от филлеров в губах.