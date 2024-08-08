Задержаны сорвавшие концерты Тейлор Свифт террористы

Полиция задержала террористов, планировавших атаку на концерте Тейлор Свифт

Австрийская полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта на концерте певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщило издание Die Ziet.

Сообщается, что задержанные планировали наезд автомобиля на фанатов, а также нанесение травм с помощью мачете и ножей. Также у них были найдены химические вещества, предположительно, предназначавшиеся для изготовления бомбы. По данным полиции, физический урон мог быть нанесен 20 тысячам фанатов.

«В связи с подтверждением запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех», — говорится в сообщении лейбла Barracuda Music.

Концерты Свифт должны были состояться в Вене 8 и 9 августа. Ранее сообщалось, что все они были отменены из-за угрозы теракта.