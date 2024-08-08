Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:15, 8 августа 2024Культура

Задержаны сорвавшие концерты Тейлор Свифт террористы

Полиция задержала террористов, планировавших атаку на концерте Тейлор Свифт

Фото: Hesham Elsherif / Getty Images

Австрийская полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта на концерте певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщило издание Die Ziet.

Сообщается, что задержанные планировали наезд автомобиля на фанатов, а также нанесение травм с помощью мачете и ножей. Также у них были найдены химические вещества, предположительно, предназначавшиеся для изготовления бомбы. По данным полиции, физический урон мог быть нанесен 20 тысячам фанатов.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

«В связи с подтверждением запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех», — говорится в сообщении лейбла Barracuda Music.

Концерты Свифт должны были состояться в Вене 8 и 9 августа. Ранее сообщалось, что все они были отменены из-за угрозы теракта.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытаются прорваться вглубь Курской области. Где удалось остановить их?

      Стало известно о возможном возвращении Dior в Россию

      Генерал-майора Попова попросили «строго наказать» отправкой в Курскую область

      В России ответили на шутку волейболиста сборной Франции о россиянах на Олимпиаде

      Россиянин случайно выстрелил в сына из ружья

      Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область детей

      Москвичам предсказали грозу

      Москвич переломал ребра 63-летней матери

      Раскрыта судьба бронзовых медалей Олимпиады-2022 российских фигуристов

      Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Всеармянских игр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше