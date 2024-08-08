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04:08, 8 августа 2024Ценности

Жан-Клод ван Дамм повторил знаменитое фото с голым торсом 36 лет спустя

Фото: @jcvd

Американский актер, режиссер и мастер боевых искусств бельгийского происхождения Жан-Клод ван Дамм повторил знаменитое фото с голым торсом 36 лет спустя. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

63-летний артист продемонстрировал коллаж из двух снимков, где позирует полуобнаженным в одной и той же позе. При этом один из кадров был сделан, когда звезде было 27 лет, а другой — в настоящее время.

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«27 или 63 [года] — работа никогда не прекращается. Возраст — всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств», — указал в подписи автор поста.

В июле американская актриса Шэрон Стоун снялась в откровенном виде и повторила культовую сцену из фильма «Основной инстинкт».

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      Карина Черных
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