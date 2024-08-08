Жители курского приграничья рассказали о бегстве из-под обстрелов

Спасшиеся от атак ВСУ жители курского приграничья сообщили, что бежали без вещей

Спасшиеся от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жители курского приграничья сообщили, что бежали из-под обстрелов почти без каких-либо вещей. Об экстренном бегстве из приграничных регионов они сообщили изданию «Курские известия».

По словам россиян, единственные вещи, которые им удалось вывезти из домов — те, что надеты на них. «Приехали в чем были, остались вообще без ничего», — рассказала изданию одна из жительниц приграничья.

Как сообщила другая россиянка, ей и ее детям удалось вырваться с обстреливаемой ВСУ территории, передвигаясь на авто по проселочным дорогам. «Уезжали вечером, когда уже обстреливалась дорога, ехали полями-лесами под обстрелами», — сообщила жительница приграничья. Она отметила, что из многие жители ее населенного пункта не стали эвакуироваться.

Муж мой там остался, в селе много кто остался, уехала одна молодежь с детьми. А старики не захотели хозяйство бросать эвакуировавшаяся жительница приграничья

О том, что в расположенных у границы селах остаются старики, которые отказываются уезжать, сообщают и другие россияне. «Звали с собой [эвакуироваться живущих в приграничье] маму и бабушку, но они не хотят выезжать, отказываются наотрез», — рассказала представившаяся Валерией жительница Курска.

В Курской области третьи сутки идут бои с подразделениями ВСУ. Украинские войска понесли потери в живой силе и технике, однако их военные по-прежнему находятся на территории региона. К боям с ВСУ подключили подразделения спецназа «Ахмат» и бойцов частной военной компании «Вагнер».

По словам врио главы региона Алексея Смирнова, ВСУ больше не продвигаются в регионе, наоборот — перешли к отступлению. Однако, как сообщал командир «Ахмата» Апти Алаудинов, несколько населенных пунктов Курской области находятся под контролем Украины.