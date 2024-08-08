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00:21, 9 августа 2024Экономика

Жителей американского штата настигла тропическая депрессия

Тропическая депрессия «Дебби» пришла в Северную Каролину

Фото: Marco Bello/Reuters

Жителей американского штата Северная Каролина настигла тропическая депрессия «Дебби». Соответствующая информация содержится на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Депрессия находится в 155 километрах от города Роли и в 75 километрах от Шарлотта.

Максимальная скорость ветра составляет около 18 метров в секунду. Штормовое предупреждение продолжает действовать в Северной и Южной Каролине, а также в Западной Вирджинии.

Сперва у берегов Кубы сформировался тропический шторм «Дебби», который начал движение в сторону Мексиканского залива. Через два дня он усилился до урагана, но затем ослаб до тропической депрессии.

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      Марина Совина
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