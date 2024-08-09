Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:09, 9 августа 2024Ценности

53-летняя телезвезда показала фигуру в купальнике после критики ее пляжных фото

Телезвезда Франкель показала фигуру в купальнике после критики ее пляжных фото

Фото: @bethennyfrankel

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель показала фигуру в откровенном виде после критики ее пляжных фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала в облегающем купальнике синего цвета, оформленном V-образным декольте. При этом она примерила широкополую яркую шляпу, а в качестве украшений выбрала золотые браслеты и ожерелье.

«От купальников до закатов мы наслаждаемся этим летом», — подписала предпринимательница пост, который набрал более 23 тысяч лайков.

Ранее Франкель ответила хейтерам, критикующим ее фото в купальниках. Тогда телезвезда записала видео, где снялась в бикини.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили «массированную атаку» на Липецк. После прилета дронов жители стали получать фейковые призывы покинуть город

      Пойман 45-летний крокодил-людоед длиной 4,5 метра

      53-летняя телезвезда показала фигуру в купальнике после критики ее пляжных фото

      Американец узнал национальность россиянки и предложил ей милостыню

      Эвакуированным из-за атаки ВСУ жителям Липецкой области разрешили возвращаться домой

      Раскрыта природа источника загадочного излучения

      Тайвань отследил военную активность Китая у своего побережья

      Российского рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике

      Трамп назвал ошибку политики США в отношении России и Китая

      В Липецкой области отменили все развлекательные мероприятия после атаки ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше