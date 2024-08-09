53-летняя телезвезда показала фигуру в купальнике после критики ее пляжных фото

Телезвезда Франкель показала фигуру в купальнике после критики ее пляжных фото

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель показала фигуру в откровенном виде после критики ее пляжных фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала в облегающем купальнике синего цвета, оформленном V-образным декольте. При этом она примерила широкополую яркую шляпу, а в качестве украшений выбрала золотые браслеты и ожерелье.

«От купальников до закатов мы наслаждаемся этим летом», — подписала предпринимательница пост, который набрал более 23 тысяч лайков.

Ранее Франкель ответила хейтерам, критикующим ее фото в купальниках. Тогда телезвезда записала видео, где снялась в бикини.