56-летняя Алика Смехова опубликовала фото в купальнике

56-летняя актриса Алика Смехова снялась в красном купальнике на пляже в Грузии

Советская и российская актриса Алика Смехова снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» рассказала, что отправилась в Грузию. При этом она отдохнула на местном пляже в слитном красном купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Знаменитость позировала, сидя на краю шезлонга с пластиковым стаканом в руке. При этом она уложила волосы в низкий пучок, надела массивные солнцезащитные очки и часы и сделала маникюр и педикюр с белым лаком.

Ранее в августе в сети восхитились внешностью 53-летней советской и российской актрисы Алены Хмельницкой на новых фото.