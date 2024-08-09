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12:44, 9 августа 2024Ценности

56-летняя Алика Смехова опубликовала фото в купальнике

56-летняя актриса Алика Смехова снялась в красном купальнике на пляже в Грузии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: @alika_smekhova

Советская и российская актриса Алика Смехова снялась в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» рассказала, что отправилась в Грузию. При этом она отдохнула на местном пляже в слитном красном купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Знаменитость позировала, сидя на краю шезлонга с пластиковым стаканом в руке. При этом она уложила волосы в низкий пучок, надела массивные солнцезащитные очки и часы и сделала маникюр и педикюр с белым лаком.

Ранее в августе в сети восхитились внешностью 53-летней советской и российской актрисы Алены Хмельницкой на новых фото.

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      Карина Черных
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