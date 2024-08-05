В сети восхитились внешностью 53-летней Алены Хмельницкой на новых фото

В сети восхитились внешностью 53-летней советской и российской актрисы Алены Хмельницкой на новых фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильмов «Сердца трех» и «Ландыш серебристый» надела для съемки облегающий красный лонгслив с глубоким декольте и расклешенную мини-юбку в складку белого цвета. Она дополнила образ гольфами и туфлями на массивных каблуках и платформе, убрала волосы в пучок и выбрала украшения из жемчуга.

Поклонники оценили кадры в комментариях: «Не перестаю любоваться вами», «Задорно, красиво, сексуально», «Фигура супер», «Невероятная».

В июле 46-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась обнаженной и показала фото фанатам.