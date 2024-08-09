Белый дом объявил о новом многомиллионном пакете помощи Украине

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на $125 миллионов

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 125 миллионов долларов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает агентство Reuters.

В рамках нового пакета помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, боеприпасы для артиллерии, а также противотанковые системы.

В конце июля США выделили Украине пакет военной помощи в 200 миллионов долларов. Вашингтон пообещал передать Киеву перехватчики для средств противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов.