Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:54, 9 августа 2024Мир

Белый дом объявил о новом многомиллионном пакете помощи Украине

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на $125 миллионов

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 125 миллионов долларов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает агентство Reuters.

В рамках нового пакета помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, боеприпасы для артиллерии, а также противотанковые системы.

В конце июля США выделили Украине пакет военной помощи в 200 миллионов долларов. Вашингтон пообещал передать Киеву перехватчики для средств противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Появилось видео с бойцами ВСУ у суджинского офиса «Газпрома». Мэр ответил: «Суджа наша»

      Акула напала на 15-летнюю девушку

      Обнаружены неожиданные выбросы метана на Аляске

      Раскрыта главная причина неверности в отношениях

      Белый дом объявил о новом многомиллионном пакете помощи Украине

      Туристы захотели увидеть дельфинов и случайно нашли в море мигрантов на лодке

      Покупатели отвернулись от московского жилья

      Стала известна дата новых судебных слушаний по делу против Трампа

      В США Украине раскрыли последствия атаки на Курскую область

      Раскрыто число пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше