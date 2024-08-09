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12:29, 9 августа 2024Забота о себе

Беременная Карди Би порвала связку и едва не потеряла ребенка

31-летняя рэперша Карди Би порвала связку таза и едва не пережила выкидыш
Карди Би

Карди Би. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская рэперша Карди Би призналась, что едва не пережила выкидыш во время третьей беременности. 31-летнюю артистку цитирует People.

По словам Карди Би, она спускалась по лестнице и поскользнулась. «Я чуть не упала, в потыке удержаться схватилась за перила. Нога все равно соскользнула, и я ударилась задом», — вспоминает она. После падения рэперша почувствовала странный толчок, похожий на хлопок, и не смогла встать. С помощью отца она смогла встать и спуститься по лестнице, после чего обнаружила, что не может нормально ходить и чувствует боль внизу живота.

К болям в области таза Карди Би привыкла во время беременности, поэтому решила лечь и немного отдохнуть. «Когда я проснулась, вообще не могла пошевелить нижней половиной тела. Простое движение ногами причиняло боль в нижней части живота. Я не могла двигаться, чувствовала себя парализованной», — призналась она. В больнице выяснилось, что хипхоп-исполнительница порвала одну из связок таза — примерно там, где находится голова пока не рожденного ребенка.

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Из-за травмы певица едва не потеряла ребенка. «Началось раскрытие шейки майки, у меня были схватки каждые две минуты в течение целых 24 часов. Пришлось полежать в больнице, было очень больно. Я не могла двигаться два дня», — вспоминает Карди Би. Беременность удалось сохранить, но после выписки она некоторое время соблюдала постельный режим.

В начале августа Карди Би одновременно объявила о разводе и третьей беременности. Хип-хоп-исполнительница опубликовала фото, на котором заметен округлившийся живот. Это будет третий ребенок Карди Би. Певица также воспитывает дочь и сына от рэпера Offset.

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      Александра Лисица
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