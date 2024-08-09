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18:17, 9 августа 202469-я параллель

Борцы из Якутии провели первый круг на Олимпиаде в Париже

Борец Рассадин из Якутии победил на ОИ соперника из Греции Кугиомцидиса
Георгиос Кугиомцидис и Виктор Рассадин

Георгиос Кугиомцидис и Виктор Рассадин. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Борцы из Якутии Виктор Рассадин и Айаал Лазарев провели первый круг на Олимпийских играх (ОИ) в Париже. Об этом сообщает портал Sakhapress в Telegram-канале.

По информации издания, Рассадину на Олимпиаде противостоял соперник из Греции Георгиос Кугиомцидис, а Лазареву — фаворит ОИ Амир Хоссейн Заре из Ирана.

В итоге Рассадину удалось победить Кугиомцидиса со счетом 8:2, а Лазарев уступил Заре (5:0). Отмечается, что если Заре выйдет в финал ОИ по вольной борьбе, то Лазарев еще сможет поучаствовать в схватках утешительной группы.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил «Ленте.ру», что Россия должна быть благодарна своим спортсменам, которые отправились на Олимпийские игры в Париже и выступили там, несмотря на большое давление. Он призвал поблагодарить российских теннисисток, которым удалось завоевать серебряную медаль, а также всех спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в крайне непростых условиях.

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      Марк Леонов
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