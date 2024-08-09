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17:18, 9 августа 2024Спорт

В Госдуме оценили итоги выступления россиян на Олимпиаде

Депутат Свищев призвал поблагодарить участвовавших в Олимпиаде спортсменов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия должна быть благодарна своим спортсменам, которые отправились на Олимпийские игры в Париже и выступили там, несмотря на большое давление, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Конечно, когда мы узнали, что от России в нейтральном статусе поедут 15 спортсменов, хотелось больше медалей. Но нужно понимать, что это Олимпиада, а там выступают сильнейшие атлеты мира. Наши же, вместо того, чтобы концентрироваться на подготовке к соревнованиям, вынуждены были постоянно противостоять психологическому давлению. Кроме того, сильнейшие атлеты от нашей страны поехать не смогли — для них создали невозможные условия», — сказал политик.

Он призвал поблагодарить российских теннисисток, которым удалось завоевать серебряную медаль, а также всех спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в крайне непростых условиях.

«Это была одна из самых сложных Олимпиад в истории России, но спортсмены участвовали, а мы за них болели. Нужно благодарить их за то, что они были там, отстаивая наши интересы в сложное время. Также стоит с уважением отнестись к тем, кто не смог поехать по разным причинам», — добавил Свищев.

Ранее российские спортсмены завершили выступление на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Единственную медаль у россиян завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они стали вторыми в женском парном разряде.

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      Наталия Белова
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