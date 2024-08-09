Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кори Гауфф
Завтра
02:00 (Мск)
Диана Шнайдер
Торонто
Пари Нижний Новгород
Сегодня
18:30 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Франция U23
Сегодня
19:00 (Мск)
Испания U23
Олимпийские игры (м)|Финал
Ростов
Сегодня
20:45 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Реджана
Кубок Италии|1/32 финала
16:01, 9 августа 2024Спорт

Россияне завершили выступление на Олимпиаде в Париже с одной медалью

Россияне завершили выступление на Олимпиаде-2024 в Париже с одной медалью
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Российские спортсмены завершили выступление на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последним участником-представителем страны был каноист Захар Петров, который 9 августа в соревнованиях на дистанции 1000 метров в одиночке занял четвертое место. Ранее он остановился в шаге от пьедестала вместе с Алексеем Коровашковым в соревнованиях двоек на 500-метровке.

Единственную медаль у россиян завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они стали вторыми в женском парном разряде.

Кроме того, на Играх выступали российские теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина. Участие в турнире также приняли велогонщики Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко, каноистка Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов и Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Все россияне участвовали в олимпийских соревнованиях в нейтральном статусе. Турнир завершится 11 августа.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      В Минобороны России назвали взятые под контроль в зоне СВО населенные пункты за неделю

      Прогноз сбора зерна в России заметно понизили

      Любящего спать пса назвали скучным и вернули в приют

      Машков порассуждал о судьбе уехавших из России артистов

      В США заявили об отсутствии плана по конфликту на Украине

      Россия объявила в розыск мэра украинского города

      В США предупредили Украину о необходимости доказать целесообразность продолжения помощи

      Россиянам раскрыли сроки оформления шенгена в разные страны

      В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера на фото с отдыха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше