Россияне завершили выступление на Олимпиаде в Париже с одной медалью

Россияне завершили выступление на Олимпиаде-2024 в Париже с одной медалью

Российские спортсмены завершили выступление на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последним участником-представителем страны был каноист Захар Петров, который 9 августа в соревнованиях на дистанции 1000 метров в одиночке занял четвертое место. Ранее он остановился в шаге от пьедестала вместе с Алексеем Коровашковым в соревнованиях двоек на 500-метровке.

Единственную медаль у россиян завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они стали вторыми в женском парном разряде.

Кроме того, на Играх выступали российские теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина. Участие в турнире также приняли велогонщики Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко, каноистка Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов и Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Все россияне участвовали в олимпийских соревнованиях в нейтральном статусе. Турнир завершится 11 августа.