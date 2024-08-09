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14:59, 9 августа 2024Спорт

Последний россиянин-участник ОИ-2024 упустил медаль на Играх

Российский каноист Захар Петров упустил медаль на Олимпиаде-2024
Захар Петров

Захар Петров. Фото: Yara Nardi / Reuters

Российский каноист Захар Петров занял четвертое место в финале Олимпийских Игр 2024 года в Париже на дистанции 1000 метров в одиночке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин большую часть дистанции шел на втором месте, но упустил медаль. На последних метрах дистанции 19-летний спортсмен пропустил вперед бразильца Исакиаса Кейроса дос Сантоса и молдаванина Сергея Тарновского. Победу в заезде одержал чех Мартин Фукса.

Захаров — последний россиянин-участник нынешних Игр. Представители страны взяли на Олимпиаде одну медаль: серебро в парах завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее Захаров выступал вместе с Алексеем Коровашковым на дистанции 500 метров в двойках. Россияне заняли в финале четвертое место.

Олимпийские игры завершатся 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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