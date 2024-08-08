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14:37, 8 августа 2024Спорт

Российские каноисты упустили медали Олимпиады-2024

Россияне Коровашков и Петров упустили медали Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров упустили медали Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Они финишировали четвертыми в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 метров. Третье место определялось по фотофинишу — на 0,09 секунды быстрее оказался дуэт из Испании. Победу одержали представители Китая, серебро завоевали гребцы из Италии.

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Ранее Коровашков и Петров установили олимпийский рекорд в данной дисциплине. В квалификации они преодолели дистанцию 500 метров за 1 минуту и 38,65 секунды. В финале китайцы проплыли за 1 минуту и 39,48 секунды.

Россияне выступают на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Игры завершатся 11 августа.

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