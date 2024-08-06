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12:13, 6 августа 2024Спорт

Россияне установили олимпийский рекорд в соревнованиях каноэ-двоек

Коровашков и Петров установили олипийский рекорд в соревнованиях каноэ-двоек

Фото: Lindsey Wasson / AP

Россияне Алексей Коровашков и Захар Петров установили олимпийский рекорд в соревнованиях каноэ-двоек на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены в квалификации преодолели дистанцию 500 метров за 1 минуту и 38.65 секунды, выиграли свой заезд и смогли напрямую выйти в полуфинал соревнований.

Во втором квалификационном заезде рекорд россиян пал. Его превзошли китайцы китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.37,40), а также испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.37,78).

Полуфинал соревнований пройдет в четверг, 8 августа. Россияне выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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