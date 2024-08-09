Бывшего замгендиректора «Москонцерта» отправили в СИЗО за взятку

Суд арестовал за взятку экс-замглавы и начальника хозотдела «Москонцерта»

Савеловский суд Москвы арестовал бывшего заместителя гендиректора «Москонцерта» Максима Шатковского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по уголовному делу о получении взятки. Также отправлен в СИЗО до 25 сентября начальник хозяйственного отдела компании Владислав Любичев за посредничество во взяточничестве.

Им предъявлены обвинения. Другие обстоятельства неизвестны.

Ранее 9 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции начальника управления капитального строительства администрации Перми.