ФСБ уличила в коррупции главу управления капстроительства российского города

ФСБ задержала главу управления капстроительства администрации Перми за взятку

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в коррупции начальника управления капитального строительства администрации Перми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело. Речь идет о главе управления Ирине Чирковой, уточняет Ura.ru. Также силовики взяли владельца компании «Строительно-монтажный трест № 6» Сергея Микова, подозреваемого в даче взятки чиновнице.

По месту жительства и в служебных кабинетах задержанных проводятся обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 22 июля 2022 года представитель строительной фирмы через посредника передал пять миллионов рублей начальнику управления капстроительства за незаконные действия в интересах компании.

9 августа Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам Пенсионного фонда России по уголовному делу о взятках на сумму 190 миллионов рублей.