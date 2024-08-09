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15:30, 9 августа 2024Силовые структуры

За взятки на 190 миллионов рублей в Пенсионном фонде России вынесли приговор

Суд дал от 11 до 13 лет экс-топ-менеджерам ПФР за взятки в 190 млн руб.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам Пенсионного фонда России (ПФР) по уголовному делу о взятках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Бывшие начальники департаментов ПФР Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян, Константин Янкин получили от 11 до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также каждый из них должен выплатить штраф в 190 миллионов рублей — сумма взятки. Кроме того, суд лишил их права занимать должности на государственной службе в течение десяти лет после отбытия наказания.

Дмитрий Радченко был признан виновным в даче взяток остальным фигурантам дела. Он осужден на шесть лет заключения со штрафом в 10 миллионов рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год топ-менеджеры получали незаконное денежное вознаграждение от владельцев двух компаний «Техносерв» и «Редсис» Алексея Ананьева, Сергея Гордеева и Дмитрия Радченко за заключение госконтрактов с ПФР.

Ананьев и Гордеев скрылись от следствия. Их объявили в розыск.

19 января сообщалось, что Центральный суд Челябинска приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего главу областного управления ПФР Виктора Чернобровина за получение взятки на сумму 26,7 миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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