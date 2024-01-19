Экс-глава ПФР российского региона получил 16 лет за взятку в 26 миллионов рублей

Суд дал 16 лет экс-главе ПФР Челябинской области за взятку в 26,7 млн рублей

Центральный суд Челябинска приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего главу областного управления Пенсионного фонда России (ПФР) Виктора Чернобровина за получение взятки на сумму 26,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он также признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, уточняет Ura.ru. Суд оштрафовал Чернобровина на 400 миллионов рублей. Его подчиненный Рудольф Зайцев осужден на 9,5 года со штрафом в 139 миллионов рублей.

Они, по данным следствия, получали денежное вознаграждение от директора ЧОПа «Аквилон» за заключение контрактов на оказание охранных услуг объектам челябинского ПФР.

Чернобровина задержали в июле 2021 года.