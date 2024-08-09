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07:33, 9 августа 2024Экономика

Экономист рассказала о способах вывезти валюту за рубеж

Экономист Левашенко: сумму свыше $10 тыс. можно вывезти за рубеж в криптовалюте

Фото: Photoagency Interpress / Russian Look / Global Look Press

Наиболее просто вывезти валюту из России можно в том случае, если ее эквивалент не превышает 10 тысяч долларов. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист и глава Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской академии Антонина Левашенко.

По ее словам, за границу можно вывозить и большую сумму, но в таком случае ее необходимо будет задекларировать и подтвердить происхождение. Однако ограничение в 10 тысяч долларов установлено лишь на наличные деньги и не затрагивает средства на банковских счетах или в криптовалюте.

«Фактически, сумму сверх разрешенного лимита можно вывезти на носителе информации в форме криптовалюты и обналичить ее за границей», — подчеркнула эксперт. Лимит на вывоз иностранной валюты из РФ действует с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что из-за растущего спроса на покупку юаней в России возник дефицит ликвидности. Он связан с неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкций.

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      Артём Верейкин
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