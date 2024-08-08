Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:52, 8 августа 2024Экономика

В России стало не хватать китайских денег

«Ведомости»: в России возник дефицит юаневой ликвидности
СюжетСанкции против России:

Фото: Globallookpress.com

Из-за растущего спроса на покупку юаней в России возник дефицит ликвидности. О том, что в стране стало не хватать китайских денег, со ссылкой на данные Банка России и Мосбиржи сообщает газета «Ведомости».

Центробанк рекордно высоко поднял максимальный объем предложения юаней по свопу (обмен валютами с обязательным обратным выкупом) — 7 августа показатель вырос до 30 миллиардов единиц. Банки также стали активнее приобретать валюту — 6 августа приобрели 23,7 миллиарда юаней по ставке 7,08 процента, а 7 — почти 25,4 миллиарда по 7,11 процента. На фоне растущего спроса стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи подорожала более чем вдвое — с 9,96 до 20,19 процента годовых. Ставка превышала 10 процентов крайне редко, а рекордное значение подскочило до отметки 26,89 процента 13 июня 2024 года после того, как США ввели санкции против площадки.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

По словам главного экономиста по России Bloomberg Economics Александра Исакова, юани в России не закончились, скорее, дефицит ликвидности связан с неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкций. Действующие ограничения затрагивают даже организации на внутреннем рынке, в том числе, российские «дочки» банков из Китая.

Другие источники на рынке полагают, что дефицит юаневой ликвидности возник именно на Московской бирже. Банки могли вывести все доступные остатки китайской валюты с торговой площадки и теперь ищут ликвидность в других местах. Главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиций» Антон Прокудин сравнил тенденцию с событиями 2022 года, когда клиенты стали выводить евро и доллары с Мосбиржи из опасений, что Национальный клиринговый центр (НКЦ; входит в группу Мосбиржи) может подпасть под западные санкции и лишится возможности проводить платежи в токсичных валютах.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев назвал вероятной причиной увеличения ставок по юаневому свопу локальное ухудшение ситуации с платежами с китайскими банками или же несоответствие между предложением юаней от экспорта и спросом на них для закупки импорта. Проблема является хронической и объясняется тем, что отечественный бизнес получает китайскую валюту в основном от торговли, а банки КНР практически не предоставляют ее российским компаниям, добавил он.

Нехватка ликвидности может быть вызвана отказом китайских банков сотрудничать с российскими из-за страха подпасть под вторичные санкции, предположил член генсовета «Деловой России», генеральный директор ООО «Ивановская текстильная компания» Юрий Шилов.

Материалы по теме:
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022

Не так давно китайские банки стали негласно делить юани на «чистые», с которыми можно работать, и «грязные», то есть связанные с Россией. Стало известно о случае, когда финансовая организация отказалась принимать юань, купленный на Мосбирже, когда та уже попала под санкции США. При этом проблему не решить покупкой валюты где-то еще, так как банкам не нравится любой российский след, рассказали эксперты.

По мнению доцента экономического факультета РУДН Лазаря Бадалова, термин «грязные» юани существует в Китае давно, так в КНР называют валюту, используемую в сомнительных операциях. К ним относятся деньги, полученные в результате мошенничества, кражи с кошельков, взяток или неуплаты налогов, отметил он. По словам экономиста, опасность таких средств заключается в возможной заморозке или их изъятии. Столкнуться с этим может даже конечный покупатель, никак не причастный к сомнительным операциям.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Военкора Поддубного сопровождала съемочная группа. Что известно о состоянии журналистов после обстрела ВСУ?

      Ипотечники бросились строить дома

      Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию

      В ЛНР заявили о формировании огневого мешка для ВСУ под Новоселовским

      Девушка узнала об измене бойфренда и оригинально ему отомстила

      Губернатор заявил о 16 пострадавших за сутки при атаках ВСУ на регион России

      В Турции признали участие в санкциях против России

      Бывший главный кадровик Минобороны стал сотрудничать со следствием

      В Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

      Дом в Нижнем Тагиле полностью снесут после обрушения двух подъездов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше