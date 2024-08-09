Эксперт усомнился во влиянии магнитных бурь на здоровье человека

Физик Петрукович: влияние магнитных бурь на людей изучено не до конца

Влияние магнитных бурь на здоровье человека изучено не до конца. Об этом «Вечерней Москве» рассказал российский ученый-физик, специалист в области космической плазмы и директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Эксперт заявил, что магнитные бури могут влиять на средства связи, навигационные системы, спутники. При этом на фоне остальных проблем со здоровьем человека буря является далеко не главной причиной. Куда больше на состояние человека влияют смена погодных условий и атмосферного давления, аномальная жара и другие природные явления.

Магнитная буря является реакцией магнитосферы Земли на вспышки на Солнце. «Есть четкая причинно-следственная связь. Есть солнечная активность, которая имеет примерно 11-летнюю периодичность. Сейчас мы находимся в зоне солнечного максимума уже несколько лет. На Солнце есть пятна, которые разрушаются взрывным образом с помощью вспышек», — рассказал эксперт.

Во время этих вспышек энергия выбрасывается в межпланетную среду, в результате чего в том числе образуется магнитное облако с густой плазмой. При этом усиление солнечного ветра может как пропасть, так и не пропасть в магнитосфере Земли. «И воздействие от него похоже на магнитотрясение. Колебания магнитного поля Земли называются магнитной бурей», — объяснил ученый. Люди могут видеть последствия магнитных бурь, когда в небе появляется северное сияние. В иных случаях бури фиксируются только приборами.

Очередные возмущения геомагнитного поля Земли до уровня магнитных бурь начнутся во второй половине пятницы, 9 августа. В вечерние часы, магнитная буря, возможно, достигнет слабого уровня, класса G1. В ночь на субботу магнитные бури продолжатся, временами усиливаясь до среднего уровня, класса G2.