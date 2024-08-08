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17:21, 8 августа 2024Экономика

Землю накроет магнитная буря

Эксперты: магнитная буря класса G2 ожидается на Земле в ночь на субботу

Фото: IMAGO /Jan Eifert / Globallookpress.com

В ночь на субботу, 10 августа, на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня G2. Об этом говорится на сайте лабораторий солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Очередные возмущения геомагнитного поля до уровня магнитных бурь начнутся во второй половине предстоящей пятницы, 9 августа. Магнитосфера планеты станет слабо возмущенной после 15 часов. В вечерние часы эти возмущения перерастут в магнитную буру слабого уровня, класса G1. В ночь на субботу магнитные бури продолжатся, временами усиливаясь до среднего уровня, класса G2.

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Синоптики центра «Фобос» добавили, что в последнее время прогнозы магнитных бурь не отличаются высокой оправдываемостью как по времени начала, так и по интенсивности. Поэтому, вероятно, что предстоящие магнитные бури начнутся позже и будут менее интенсивнее ожидаемых.

Предыдущая магнитная буря на Земле прошла 3 и 4 августа, закончившись 5 августа. Буря превосходила уровень G2 (средняя), но не достигала уровня G3 (сильная) примерно с 15:00 до 21:00 по московскому времени 4 августа. Затем она ослабла, но магнитосфера планеты оставалась возмущенной.

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      Мария Черкасова
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