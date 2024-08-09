Ермак разъяснил возможное приглашение России на саммит по Украине

Ермак: приглашение России на саммит по Украине не означает начала переговоров

Возможное приглашение России на конференцию по Украине не означает начала переговоров. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью «Европейской правде», передает ТАСС.

Он отметил, что Киев считает конференцию возможностью обсудить мирный план в присутствии всех стран, которые его поддержали. По словам Ермака, украинская сторона не хочет, чтобы мероприятие проходило «в формате Украина — Россия».

Он также отметил, что пока «очень рано» говорить о том, может ли российский лидер Владимир Путин присутствовать на саммите. При этом Ермак добавил, что решение о переговорах принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а не он.

В этом же интервью Ермак заявил, что Украина на данный момент не видит смысла в прямых переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Киев не готов к компромиссам по территориальной целостности и суверенитету.