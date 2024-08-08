Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:16, 8 августа 2024Бывший СССР

Ермак высказался о переговорах с Россией

Ермак: Киев не видит смысла в мирных переговорах с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины на данный момент не видят смысла в прямых переговорах с Россией. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью «Европейской правде», передает РИА Новости.

Кроме того, Киев «не видит в этом результата, который нужен Украине». Ермак пояснил, что украинские власти не готовы к компромиссам по территориальной целостности и суверенитету. Также при Зеленском Киев не согласится на новые минские договоренности и на что-то, что не примет украинское общество.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целью атаки на Курскую область стало укрепление переговорных позиций Киева. В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что данный шаг Вооруженных сил Украины только отдалил переговоры о мире и укрепил понимание необходимости создания буферной зоны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту с генералами ВСУ. Их называют организаторами вторжения в Курскую область

      В России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

      В ФРГ потребовали от Шольца запретить Зеленскому использовать немецкое оружие в России

      Бывший главный кадровик Минобороны не признал вину по делу о взятке

      Ермак высказался о переговорах с Россией

      В Курской области объявили ракетную опасность

      США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

      США порекомендовали странам Африки не разрывать связи с Украиной

      Пентагон высказался об ударах ВСУ американским оружием по Курской области

      Житель Курской области рассказал о состоянии Поддубного сразу после ранения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше