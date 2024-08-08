Ермак высказался о переговорах с Россией

Ермак: Киев не видит смысла в мирных переговорах с Россией

Власти Украины на данный момент не видят смысла в прямых переговорах с Россией. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью «Европейской правде», передает РИА Новости.

Кроме того, Киев «не видит в этом результата, который нужен Украине». Ермак пояснил, что украинские власти не готовы к компромиссам по территориальной целостности и суверенитету. Также при Зеленском Киев не согласится на новые минские договоренности и на что-то, что не примет украинское общество.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целью атаки на Курскую область стало укрепление переговорных позиций Киева. В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что данный шаг Вооруженных сил Украины только отдалил переговоры о мире и укрепил понимание необходимости создания буферной зоны.