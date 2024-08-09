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11:09, 9 августа 2024Культура

Евгений Стычкин рассказал об опасности самоцензуры

Актер и режиссер Евгений Стычкин заявил, что в самоцензуре кроется опасность

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Режиссер сериалов «Нулевой пациент» и «Игры» Евгений Стычкин заявил об опасности самоцензуры во время съемок. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Некоторые авторы стараются изначально строить работу так, чтобы уловить какие-то тенденции к изменениям в законодательстве. И в этой самоцензуре, на мой взгляд, кроется огромная опасность» — сказал Стычкин.

По его мнению, до сих пор ему везло снимать проекты в таком виде, в котором они были задуманы изначально.

«Пока моя работа с историями происходит практически так, как я хочу. Есть законы, которые нельзя нарушать, но пока мои изобразительные средства не казались кому-то неправильными» — рассказал Стычкин.

Ранее стало известно, что новый сериал Стычкина, повествующий о закулисье Олимпиады-80, в первые выходные после премьеры посмотрели более миллиона человек.

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      Андрей Шеньшаков
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