Евгений Стычкин рассказал об опасности самоцензуры

Актер и режиссер Евгений Стычкин заявил, что в самоцензуре кроется опасность

Режиссер сериалов «Нулевой пациент» и «Игры» Евгений Стычкин заявил об опасности самоцензуры во время съемок. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Некоторые авторы стараются изначально строить работу так, чтобы уловить какие-то тенденции к изменениям в законодательстве. И в этой самоцензуре, на мой взгляд, кроется огромная опасность» — сказал Стычкин.

По его мнению, до сих пор ему везло снимать проекты в таком виде, в котором они были задуманы изначально.

«Пока моя работа с историями происходит практически так, как я хочу. Есть законы, которые нельзя нарушать, но пока мои изобразительные средства не казались кому-то неправильными» — рассказал Стычкин.

Ранее стало известно, что новый сериал Стычкина, повествующий о закулисье Олимпиады-80, в первые выходные после премьеры посмотрели более миллиона человек.