Глава еще одного приграничного района Курской области назвал ситуацию напряженной

В приграничном Льговском районе назвали ситуацию напряженной, но контролируемой

Ситуация еще в одном приграничном районе Курской области — Льговском — напряженная, но контролируемая, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице во «ВКонтакте» по итогам расширенного заседания оперштаба.

По словам чиновника, на данный момент необходимость в эвакуации людей с территории района отсутствует.

«В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, положение по-прежнему напряженное, но контролируемое. К обеспечению правопорядка привлечены все силовые структуры», — написал Коростелев.

Глава района уточнил, что сельские населенные пункты и город Льгов будут патрулировать. Жителей он призвал не выходить на улицу без крайней нужды во время действия сигнала воздушной тревоги.

Коростелев также заявил, что при необходимости с территории района могут организовать вывоз детей, маломобильных или больных жителей.

Во вторник, 6 августа, стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районах Курской области. По состоянию на пятницу, 9 августа, в Минобороны доложили, что все атаки со стороны Украины пресекались подразделениями группировки войск «Север» — огневое поражение живой силы и техники ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине города Суджа.