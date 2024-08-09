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12:44, 9 августа 2024Россия

Глава еще одного приграничного района Курской области назвал ситуацию напряженной

В приграничном Льговском районе назвали ситуацию напряженной, но контролируемой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ситуация еще в одном приграничном районе Курской области — Льговском — напряженная, но контролируемая, сообщил глава района Сергей Коростелев на своей странице во «ВКонтакте» по итогам расширенного заседания оперштаба.

По словам чиновника, на данный момент необходимость в эвакуации людей с территории района отсутствует.

«В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, положение по-прежнему напряженное, но контролируемое. К обеспечению правопорядка привлечены все силовые структуры», — написал Коростелев.

Глава района уточнил, что сельские населенные пункты и город Льгов будут патрулировать. Жителей он призвал не выходить на улицу без крайней нужды во время действия сигнала воздушной тревоги.

Коростелев также заявил, что при необходимости с территории района могут организовать вывоз детей, маломобильных или больных жителей.

Во вторник, 6 августа, стало известно о попытках прорыва украинских диверсантов в Суджанском и Кореневском районах Курской области. По состоянию на пятницу, 9 августа, в Минобороны доложили, что все атаки со стороны Украины пресекались подразделениями группировки войск «Север» — огневое поражение живой силы и техники ВСУ было нанесено в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине города Суджа.

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      Елена Торубарова
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